Не менее 365 человек задержаны в ходе протестов против карантина в Берлине

Не менее 365 человек задержаны в среду в ходе антикарантинных протестов в центре столицы ФРГ; всего демонстрации, по предварительной оценке, собрали более 10 тыс. человек. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба полиции Берлина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До 19:30 (21:30 мск) было проведено в общей сложности 365 задержаний". До настоящего момента пострадали 10 коллег, участвовавших в операции", - говорится в сообщении.

По данным полиции, "несколько сотен человек" переместились от Бранденбургских ворот, где проходила акция, к резиденции президента Германии - дворцу Бельвю. Он находится примерно в 2 км от символа Берлина. Ранее в среду глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер подписал поправки к закону о защите от инфекционных заболеваний, который одобрили Бундестаг и Бундесрат (палата представителей федеральных земель). После публикации в Вестнике федерального законодательства обновленный закон, который, по мнению критиков, расширяет полномочия Минздрава ФРГ и ограничивает права и свободы, вступит в силу.