Парламент Чехии продлил режим ЧС в стране до 12 декабря

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии продлила действующий в республике с 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до 12 декабря. Процесс голосования по вопросу, внесенному в высший законодательный орган правительством страны, транслировало в четверг Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Палата депутатов утвердила продление режима ЧС до 24:00 12 декабря 2020 года, - заявил председательствующий на заседании. - За утверждение данного предложения проголосовали 56 из 103 присутствующих на заседании депутатов, против - 42".

Между тем кабмин добивался продления режима ЧС, истекавшего в пятницу, на 30 дней, до 20 декабря. Необходимость этого обосновывали парламентариям премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр здравоохранения Ян Блатный.

"Появились определенные признаки, что эпидемия коронавируса [в Чехии] пошла на спад, но необходимость в [жестких] социальных ограничениях не отпала, - подчеркнул Блатный. - Продлить их действие нужно, чтобы и далее ограничить социальные контакты и тем самым воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции". Перед предстоящим католическим Рождеством, по словам главы Минздрава, граждане устремятся за подарками и коронавирус будет легко передаваться в переполненных торговых помещениях магазинов.

Бабиш также заявил об абсолютной необходимости продления режима ЧС. "Мы хотим достичь решительного поворота в борьбе с эпидемией. Нельзя думать, что она завершилась", - сказал он.

Ситуация в Чехии

С начала пандемии общее число заразившихся в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн человек, достигло 475 284. За восемь с половиной месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умерли 6 740 жителей республики. Около 3 тыс. больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли в ноябре. Эпидемическая ситуация остается сложной на всей территории страны, несмотря на происходящее в последние полторы недели снижение показателя суточного прироста инфицированных.

В Чехии закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям и в праздничные дни. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы.

В стране введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00, а также на распитие алкогольных напитков на улице. Запрещено появление на улице и в общественных помещениях без защитных масок. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно €380).