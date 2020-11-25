В Швейцарии расследуют нападение с ножом на двух человек в магазине в Лугано

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное расследование в отношении местной жительницы, совершившей во вторник нападение с ножом на двух женщин в магазине города Лугано. Как отмечается в сообщении, размещенном на странице Федерального управления полиции в Twitter, рассматривается версия о теракте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В универмаге города Лугано 24 ноября, предположительно, был совершен теракт. Федеральная прокуратура возбудила уголовное дело", - говорится в тексте.

Согласно данным информационного портала 20 Minutes, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (16:00 мск) в одном из крупных магазинов Лугано (кантон Тичино) на юге страны. 28-летняя швейцарка, проживающая в Тичино, набросилась на двух женщин. Одной она нанесла удар в шею кулаком, а другую ударила в шею ножом. Ранения, полученные одной из них, оцениваются как тяжелые, однако ее жизни ничто не угрожает. Вторая пострадавшая получила легкие травмы.