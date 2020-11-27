Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 1 млн
Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 22 806 и превысило 1 млн. Такие данные в пятницу приводит Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, общее число подтвержденных случаев заражения в стране составляет 1 006 394. От последствий инфицирования коронавирусом умерли 15 586 человек.
Лента новостей
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО)
Дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться в одних классах со своими сверстниками - депутат
Информация о том, что в Азербайджане закончились тесты для выявления коронавируса, не соответствует действительности - TƏBİB
Азербайджанские гимнастки Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы в Киеве
Резолюция Сената Франции о признании вымышленной «Нагорно-карабахской республики» должна быть отменена – глава НПО
Об экологическом терроре, совершенном армянскими вандалами на азербайджанской земле – обращение в ЮНЕСКО