Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 1 млн

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 22 806 и превысило 1 млн. Такие данные в пятницу приводит Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, общее число подтвержденных случаев заражения в стране составляет 1 006 394. От последствий инфицирования коронавирусом умерли 15 586 человек.