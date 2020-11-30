Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заразилась коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщило Австрийское агентство печати (APA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в воскресенье Таннер сдала тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным. При этом секретарь отметил, что самочувствие главы Минобороны хорошее. Таннер продолжит работать из дома.
В октябре коронавирус был также подтвержден у министра по европейским и иностранным делам Австрии Александера Шалленберга. Вызываемое вирусом заболевание у него протекало бессимптомно. Недавно, как указывает APA, Шалленберг вернулся к выполнению своих служебных обязанностей.
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