Джонсон назвал стартующую в Британии кампанию по вакцинации огромным шагом вперед

Начинающаяся во вторник в Великобритании вакцинация от коронавируса нового типа - огромный шаг вперед, однако это долгий процесс, поэтому расслабляться рано. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в преддверии старта национальной кампании по вакцинации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшний день представляет собой огромный шаг вперед в борьбе против коронавируса в тот момент, когда мы начинаем доставлять вакцину до первых пациентов по всей стране. Я неимоверно горжусь учеными, которые разработали вакцину, гражданами, принявшими участие в исследованиях, и Национальной службой здравоохранения, которая без устали работала над тем, чтобы подготовить вакцинацию", - заявил Джонсон.

Глава правительства предупредил, что этот процесс не будет быстрым, призвав британцев продолжать неукоснительно соблюдать все эпидемиологические распоряжения властей и не расслабляться. "Массовая вакцинация займет время, и мы должны отчетливо представлять сложности, которые сохраняются. По мере того как программа [вакцинации] будет набирать обороты в предстоящие недели и месяцы, как никогда важно придерживаться зимнего плана по противодействию COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС), следовать правилам в ваших районах и помнить основные правила: мыть руки, закрывать лицо, сохранять дистанцию", - сказал Джонсон.

800 тыс. доз для начала

Вакцинация от коронавируса, первая среди западных стран, начнется в больницах королевства после того, как британское независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения первым в мире одобрило использование препарата американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"). Первые 800 тыс. доз вакцины, которые с учетом обязательной повторной вакцинации через 21 день рассчитаны на 400 тыс. человек, уже доставлены в 50 крупных лечебных учреждений Великобритании из Бельгии, где производится вакцина. Ожидается, что к концу текущего года Лондон получит около 5 млн доз препарата, которых хватит на вакцинацию 2,5 млн человек.

В общей сложности Великобритания заключила предварительные контракты на поставку в 2020-2021 гг. 40 млн доз данной вакцины, которая, как стало известно 9 ноября, успешно прошла третью фазу испытаний. Согласно промежуточным результатам, риск заразиться коронавирусом при применении этого препарата более чем на 90% ниже, чем без прививки. Всего Великобритания подписала с различными производителями соглашения о поставке свыше 350 млн доз вакцин от коронавируса.

Кого вакцинируют в первых рядах

Как указал министр здравоохранения и социальных дел Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, первыми вакцину смогут получить медицинские работники и люди, проживающие в домах престарелых. Затем в порядке приоритета пойдут следующие группы населения: люди в возрасте 80 лет и старше, люди в возрасте 75 лет и старше; люди в возрасте 70 лет и старше, а также крайне восприимчивые к заболеванию лица; люди в возрасте 65 лет и старше, люди в возрасте от 16 до 65 лет с серьезными заболеваниями или находящиеся в группе высокого риска; люди в возрасте 60 лет и старше, а также 55 лет и старше; люди в возрасте 50 лет и старше; все остальные возрастные группы. По словам премьер-министра, большая часть населения сможет получить доступ к вакцине ближе к весне.

Глава Национальной службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс назвал эту кампанию по вакцинации "самой масштабной в истории страны". По его словам, она будет "основываться на предыдущих кампаниях против таких болезней, как полиомиелит, менингит и туберкулез".

Сертификат привившимся

Как стало известно в понедельник, жителям королевства, которые изъявят желание привиться от коронавируса, будет выдан сертификат о вакцинации. Документ размером примерно с банковскую карту будет выдаваться после первой инъекции. На оборотной стороне документа необходимо будет указать свои имя и фамилию, название препарата, а также дату получения первой и второй инъекций. При этом на лицевой стороне содержится надпись: "Удостоверьтесь, что вы храните этот сертификат в кошельке или бумажнике".

В Национальной службе здравоохранения заявили, что данный документ служит в первую очередь напоминанием о необходимости получить вторую дозу вакцины спустя 21 день после первой инъекции. Тем не менее британские СМИ уже окрестили этот сертификат "ковидным паспортом", хотя власти не раз говорили, что он таковым не является.

По данным газеты The Times, тем самым правительство хочет подтолкнуть большее число людей к вакцинации от коронавируса. Согласно опросу Королевского колледжа Лондона, порядка трети жителей Великобритании либо точно не будут прививаться, либо все еще находятся в сомнении.

Всего из-за вызванных коронавирусом осложнений в Великобритании умерли свыше 61,4 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в стране превысило 1,74 млн.