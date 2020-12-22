В Великобритании за сутки зарегистрировали свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 33,3 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, за последние сутки умерли 215 инфицированных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее власти сообщили о выявлении 35,9 тыс. случаев заражения, что является наибольшим показателем с начала пандемии, и 326 смертях. За последние семь дней в среднем в королевстве отмечалось по 29 тыс. случаев заражения в сутки (этот показатель вырос на 55% по сравнению с предыдущим семидневным периодом) и 459 смертей. Общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании достигло 67 616, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число случаев инфицирования в стране составляет 2,07 млн.

Рост заболеваемости в королевстве связан с выявлением нового, мутировавшего варианта коронавируса, о котором 14 декабря сообщил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, проведенный к настоящему моменту анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новая разновидность коронавируса может быть на 70% более заразной. При этом он добавил, что эксперты пока не нашли подтверждений тому, что она чаще вызывает тяжелое течение заболевания или смерть пациентов.