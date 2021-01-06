В Хорватии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в среду в центральной части Хорватии. Об этом сообщила газета Jutarnji list со ссылкой на сейсмологическую службу страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, подземный толчок зарегистрирован в 18:01 по местному времени в районе пострадавшего ранее от землетрясения города Петриня.

По предварительным данным, эпицентр находился в 48 км от Загреба, где также ощущались колебания почвы. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.