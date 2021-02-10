Норвежская Equinor продает свои активы в США

Норвежская нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) договорилась о продаже своих активов на американском месторождении Bakken за 900 миллионов долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в релизе компании.

"Equinor согласилась передать свои доли в месторождении Bakken в штатах Северная Дакота и Монтана в пользу Grayson Mill Energy… за общую сумму около 900 миллионов долларов", — говорится в сообщении компании.

В четвертом квартале 2020 года разрешенная добыча на этих активах составляла 48 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день (за вычетом роялти), уточняет компания. Помимо сделки об активах Equinor Marketing and Trading заключит соглашение с Grayson Mill Energy об отгрузке нефти.

Сделка вступает в силу 1 января 2021 года, закрытие ожидается после получения необходимых разрешений, говорится в релизе.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor с 16 мая 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия. Штат компании составляет более 21 тысячи человек.