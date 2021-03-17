EMA сообщило о прогрессе в расследовании ситуации с вакциной AstraZeneca

Профильный комитет Европейского агентства лекарственных средств добился прогресса в детальной оценке случаев образования тромбов у привившихся вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении европейского регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет по оценке фармаконадзорных рисков добился дальнейшего прогресса, - отмечается в документе. - И хотя расследование продолжается, EMA в настоящее время придерживается мнения, что преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 с сопутствующим риском госпитализации и летальных исходов перевешивают риски возможных побочных эффектов".

"В ходе оценки комитет рассматривает имеющиеся данные, относящиеся ко всем тромбоэмболическим осложнениям, зарегистрированным после вакцинации, - добавили в агентстве. - Национальные регуляторные органы оказывают дополнительную поддержку для скорейшего сбора недостающей и неполной информации, особенно если это связано с этими необычными осложнениями".

Анализ всех этих данных, подчеркнули в EMA, направлен на то, чтобы определить, могла ли вакцина способствовать развитию осложнений или эти осложнения, скорее всего, были вызваны другими причинами. Свою работу комитет по оценке фармаконадзорных рисков планирует завершить на заседании 18 марта. По его результатам специалисты планируют выдать все необходимые рекомендации для дальнейших действий.