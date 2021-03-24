В ВОЗ заявили, что в Европе продолжится рост распространения коронавируса

Европа 24 марта 2021 10:05 (UTC+04:00)
В ВОЗ заявили, что в Европе продолжится рост распространения коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в Европе усиливается в большинстве стран континента, и эта тенденция продолжится в следующие недели. Как передает Trend, об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"К сожалению, распространение инфекции усиливается в большинстве стран Европейского региона, что приводит к росту ежедневного числа случаев [заражения] и смертей. И мы думаем, что тренд на следующие четыре недели - рост этих показателей. Но это возможно изменить, если вакцинация будет проходить быстрее, если люди будут больше использовать защитные маски", - отметил он.

Третья волна пандемии коронавируса нового типа уже пришла в Европу и развивается разными темпами в странах ЕС, признали в Еврокомиссии. По словам Клюге, чтобы справиться с весенней волной, необходимо ускорить вакцинацию.

"У нас есть замечательные данные из Израиля. Конечно, они предварительные, но мы видим, что, когда 60% населения привиты, все индикаторы начали улучшаться: меньше случаев инфицирования, госпитализации и меньше смертей. Это очень хорошие новости, и мы видим такие же предварительные данные из Британии. Посыл здесь: вакцины работают, и вакцины спасают жизни", - прокомментировал он.

При этом директор бюро не берется предсказать сроки окончания пандемии. "Я и оптимист, и реалист, я не вижу пессимистичного сценария, - сказал Клюге. - Но надо отметить, что и 100-процентного оптимистичного сценария также нет. Потому что оптимистичный сценарий - это окончание эпидемии, а находится ли конец близко или все еще далеко, мы не знаем".

По данным Европейского бюро ВОЗ, каждую неделю более 20 тыс. человек в регионе умирают из-за коронавируса, и это число сейчас выше, чем в это время в прошлом году. Наиболее серьезная ситуация сложилась в частях региона, которые успешно справились с COVID-19 в первом полугодии 2020 года. В Центральной Европе, на Балканах и в странах Балтии заболеваемость, число госпитализаций и смертность сейчас одни из самых высоких в мире. При этом 48 из 53 стран или территорий сообщили о выявлении вызывающего озабоченность британского штамма B.1.1.7, который постепенно становится преобладающим в Европе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Байден: у США к концу мая будет достаточно доз вакцин, чтобы привить каждого американца
Байден: у США к концу мая будет достаточно доз вакцин, чтобы привить каждого американца
В Госдепе заявили, что США и ЕС условились ждать предложения Ирана по ядерной сделке
В Госдепе заявили, что США и ЕС условились ждать предложения Ирана по ядерной сделке
Байден заявил, что действия КНДР по большей части не изменились
Байден заявил, что действия КНДР по большей части не изменились
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Узбекистане спрос на недвижимость вырос на 11,5% Узбекистан 10:15
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для клапанов Тендеры 10:14
Официальный курс доллара США в Узбекистане снова снизился Узбекистан 10:12
С 1 апреля в Узбекистане устанавливается ряд карантинных ограничений Узбекистан 10:09
Эмин Агаларов внес ясность в вопрос с билетами на фестиваль «ЖАРА-2021» Звёздный мир 10:07
В ВОЗ заявили, что в Европе продолжится рост распространения коронавируса Европа 10:05
В Грузии снизился спрос на автомобильное топливо Энергетика 09:56
Азербайджан приветствует развитие ТМТМ транзитом через Украину и Польшу Транспорт 09:51
Непредоставление Азербайджану карт минных полей — очень агрессивный акт — Сергей Марков Точка зрения 09:39
Азербайджан значительно опережает Россию в объеме поставок электроэнергии в Грузию Энергетика 09:22
Пять человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Китае Другие страны 08:51
АЖД совместно с Турцией и Грузией разработала новый логистический маршрут Экономика 08:36
Число пострадавших в результате крушения вертолета в центре Японии достигло шести Другие страны 08:25
ОАЭ вложат $10 млрд в создаваемый Индонезией суверенный фонд по привлечению инвестиций Другие страны 08:09
1088 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
Индийская компания привезла новое стратегическое оборудование в порт Чабахар Ирана Экономика 07:40
Госдолг Грузии за год вырос на 2,1 млрд. долларов Грузия 07:30
ВОЗ заявила, что британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в семи странах Другие страны 07:15
В Бразилии впервые зарегистрировали за сутки свыше 3 тыс. смертей в результате COVID-19 Другие страны 06:54
Израиль нанес удар по объектам радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракеты Израиль 06:35
Байден: у США к концу мая будет достаточно доз вакцин, чтобы привить каждого американца США 06:13
В Госдепе заявили, что США и ЕС условились ждать предложения Ирана по ядерной сделке США 05:50
ВОЗ заявила, что число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 8% Другие страны 05:31
Более 60 нелегальных мигрантов погибли в результате пожара на судне у берегов Ливии Другие страны 05:08
Mercedes-Benz приостановил производство в Бразилии из-за новой волны пандемии Другие страны 04:45
Нетаньяху поблагодарил граждан Израиля за поддержку на парламентских выборах Израиль 04:25
Байден заявил, что действия КНДР по большей части не изменились США 04:01
В Бельгии обнаружен новый штамм COVID-19 Европа 03:39
ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира Другие страны 03:13
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая Другие страны 02:47
МВФ может создать резервные активы на $650 млн для помощи в борьбе с COVID-19 Финансы 02:29
Два портрета кисти Пикассо продали в Лондоне за $33,5 млн Другие страны 02:03
Специалисты NASA намерены в апреле впервые испытать вертолет на Марсе США 01:44
Пентагон заявил, что США продолжат миссию в Сирии США 01:22
Экзитпол: партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле Израиль 00:53
В Лондоне задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта Европа 00:29
IFC, SECO и BMF работают с Нацбанком Грузии над разработкой таксономии зеленого финансирования Бизнес 00:01
ВОЗ сообщила о резком сокращении числа выявленных в мире случаев COVID-19 за сутки В мире 23 марта 23:56
ЕК: Евросоюз не планирует вводить полный запрет на экспорт вакцин от коронавируса Европа 23 марта 23:36
Генсек НАТО объяснил увеличение ядерного потенциала Великобритании Европа 23 марта 23:18
Из сектора Газа по Израилю выпустили ракету Израиль 23 марта 22:59
Иран расширяет доступ к высокоскоростному Интернету в сельских районах Экономика 23 марта 22:45
В Узбекистане с 1 апреля устанавливается ряд карантинных ограничений Узбекистан 23 марта 22:30
Нацбанк Грузии продал 40 миллионов долларов на валютном аукционе Грузия 23 марта 22:16
Путин сделал прививку от коронавируса Россия 23 марта 22:09
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель Энергетика 23 марта 22:00
Байден впервые примет участие в онлайн-саммите ЕС 25-26 марта США 23 марта 21:59
Еще с восьми азербайджанских предприятий разрешили экспортировать помидоры в РФ Экономика 23 марта 21:41
По инициативе Азербайджана в Совете по правам человека ООН принята резолюция в связи с COVID-19 - МИД Политика 23 марта 21:36
Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности Россия 23 марта 21:16
Главы МИД НАТО не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана В мире 23 марта 20:39
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) Культура 23 марта 20:29
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) Культура 23 марта 20:23
Азербайджанский комитет против пыток выразил протест Human Rights Watch Политика 23 марта 20:21
Юсиф Эйвазов в образе Туридду со звездами Мариинского театра Культура 23 марта 20:20
Золотовалютные резервы Узбекистана сократились на $1,05 млрд Узбекистан 23 марта 20:09
В Иране за сутки от коронавируса скончались 74 человека Общество 23 марта 20:03
ЕС намерен применить юридические меры против AstraZeneca за недопоставку вакцин Европа 23 марта 19:46
В Азербайджане выявлены 1 333 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 269 человек Общество 23 марта 19:19
В ВОЗ сообщили, что более 75% прививок от коронавируса в мире приходятся на 10 стран В мире 23 марта 18:49
В Грузии выявлено 528 новых случаев коронавируса, 299 пациентов выздоровели Грузия 23 марта 18:30
Из роддома имени Крупской на Баилово в космос. Мусе Манарову – 70 лет! (ФОТО) Социум 23 марта 18:28
Награждены российские специалисты, задействованные в разминировании освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 23 марта 18:25
Microsoft объявила о скором прекращении поддержки одной из версий Windows 10 ИКТ 23 марта 18:10
Азербайджан продолжит фокусировать внимание на перспективных газовых месторождениях — МИД Экономика 23 марта 18:04
Строительство транспортной инфраструктуры окажет положительное влияние на экономическое развитие на Южном Кавказе – МИД Политика 23 марта 17:23
Трое военных погибли в результате инцидента с Ту-22М3 на аэродроме под Калугой Россия 23 марта 16:51
В Баку прошла церемония награждения Azerbaijan Woman Awards – успешные женщины года (ФОТО) Социум 23 марта 16:46
Около 70% кредитных операций сектора связи и транспорта в Азербайджане проведены в инвалюте Финансы 23 марта 16:45
Названы объемы экспорта туркменского газа в Китай Энергетика 23 марта 16:37
Растет экспорт электротоваров из Турции на мировые рынки Турция 23 марта 16:30
83-летний ханенде Ариф Бабаев спустя 28 лет в разрушенном армянами родном селе (ВИДЕО, ФОТО) Культура 23 марта 16:25
В России отметят 60-летие со дня мировой премьеры "Легенды о любви" Арифа Меликова Культура 23 марта 16:11
Equinor раскрыла объем выплат по проектам в Азербайджане Энергетика 23 марта 16:06
В Азербайджане в 20 заведениях общепита выявлены нарушения правил карантина Экономика 23 марта 15:56
Туркменистан готовится к запуску второго национального спутника Бизнес 23 марта 15:46
Узбекистан увеличил импорт стали из Турции Турция 23 марта 15:38
Вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков выплачено свыше 628 млн манатов Финансы 23 марта 15:10
Надо усилить политико-дипломатическое давление на Ереван, чтобы заставить передать карты минных полей Азербайджану – Игорь Коротченко Точка зрения 23 марта 15:04
Село Гумлаг Джебраильского района (ВИДЕО) Азербайджан 23 марта 15:03
«Лаборатория Касперского»: каждый второй оптимистично относится к идее общества, в котором наравне с обычными людьми будут жить люди с имплантами или чипами ИКТ 23 марта 14:45
В Грузии снизился темп экономического роста Бизнес 23 марта 13:53
Мы отвергаем утверждения Human Rights Watch в связи с военнопленными – МИД Азербайджана Политика 23 марта 13:50
Объем перевалки алжирских грузов через порты Турции превысил один миллион тонн Турция 23 марта 13:18
Завтра в Баку сохранится ветреная погода Общество 23 марта 13:05
Число вакцинированных в Азербайджане превысило 487 тысяч человек Общество 23 марта 12:59
Обнародован объем производства полипропиленовых мешков туркменской компанией Ýelken Бизнес 23 марта 12:56
В МИД Франции назвали возможные сроки начала использования "Спутника V" Европа 23 марта 12:35
Президент Ильхам Алиев подарил Карабаху праздник Новруз Политика 23 марта 12:35
В России выявили 8 457 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 23 марта 12:32
В северном регионе Туркменистана началась посадка картофеля Бизнес 23 марта 11:52
Стоимость азербайджанской нефти остается в диапазоне $64 за баррель Финансы 23 марта 11:37
Саммит Тюркского совета пройдет в формате видеоконференции Политика 23 марта 11:30
Госагентство по ОМС Азербайджана выделит свыше 102 тыс. манатов на программное обеспечение Финансы 23 марта 11:25
За месяц в Азербайджан на ПМЖ переехало 197 человек Азербайджан 23 марта 11:15
В Грузии вырос индекс цен производителей на промышленные товары Бизнес 23 марта 11:07
В Турции для азербайджанских инвесторов наиболее привлекательным остается Стамбул Турция 23 марта 10:55
Село Бахарлы Зангиланского района (ВИДЕО) Общество 23 марта 10:10
Грузия снизила экспорт отечественной продукции Бизнес 23 марта 09:55
Грузинское вино занимает четвертое место среди экспортируемых товаров Бизнес 23 марта 09:29
Все новости