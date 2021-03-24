ЕК ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, эффективных от новых штаммов COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, которые эффективны против новых вариантов коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (в среду) Еврокомиссия вводит меру по ускорению выдачи разрешений на адаптированные вакцины COVID-19. Она будет включать положения в соответствующее законодательство ЕС, позволяющие компаниям сосредоточиться на своевременном сборе необходимых доказательств и разрешать использование адаптированных вакцин с меньшим набором дополнительных данных, представленных Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA)", - отмечается в нем.

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, эта мера позволит EMA быстрее одобрить обновленные вакцины. "Мы даем EMA возможность ускорить процесс одобрения обновленных вакцин для борьбы с новыми вариантами [коронавируса]. Более быстрое одобрение означает больше вакцин в обращении и больше европейцев, защищенных от вируса", - сказала она. Теперь эта мера должна быть официально одобрена Европарламентом и Советом ЕС, после чего вступит в силу, подчеркивает Еврокомиссия.

ЕК также ужесточила механизм авторизации экспорта вакцин от COVID-19, произведенных на территории ЕС, за пределы сообщества. "Еврокомиссия сегодня ввела принципы взаимности и пропорциональности в качестве новых критериев, которые должны быть рассмотрены для разрешения экспорта вакцин от COVID-19", - отмечается в заявлении.

В документе также указано, что "цель обеспечить своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для граждан ЕС до сих пор не достигнута".

По данным ЕК, с января по начало марта 27 стран ЕС получили порядка 40 млн доз вакцины, тогда как всего в первом квартале ЕК рассчитывала получить 106 млн доз, а во втором - довести их количество до 300 млн. Проблемы доставки вакцин связаны со сложностями логистики, нехваткой сырья и ограничениями трансграничных поставок, которые, в частности, ввели США и Великобритания.