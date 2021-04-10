Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Европа 10 апреля 2021 23:02 (UTC+04:00)
Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Французские фермеры подсчитывают ущерб от небывалых морозов, которые уничтожили значительную часть урожая. Власти обещают фермерам финансовую помощь, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Фермеры опасаются, что небывалые холода, которые пришли в их сады на этой неделе, уничтожили значительную часть урожая фруктов и винограда: некоторые виноделы потеряли до 90% будущего урожая. Он может стать наименьшим за последние 40 лет.

По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов, похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели. Виноградари пытались сохранить растения, зажигая свечи в виноградниках. Из-за этого в некоторых районах Франции наблюдался смог.

Неурожая ждут не только виноделы, но и фермеры, выращивающие яблоки, абрикосы, корнеплоды и некоторые зерновые.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Стоимость проекта реконструкции морского порта Бейрута составит $5 млрд
Стоимость проекта реконструкции морского порта Бейрута составит $5 млрд
Госсекретарь США провел телефонный разговор с королем Иордании
Госсекретарь США провел телефонный разговор с королем Иордании
Россия представила свой павильон на &quot;Экспо-2020&quot; в Дубае
Россия представила свой павильон на "Экспо-2020" в Дубае
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции Европа 23:02
Специалисты NASA отложили испытания вертолета на Марсе США 22:39
Правозащитники сообщили о 83 погибших в столкновениях в Мьянме за сутки Другие страны 22:30
Канцлер Австрии заявил о завершении переговоров по закупке "Спутника V" Европа 22:07
Полиция Франции пресекла деятельность преступной группировки, торговавшей оружием Европа 21:26
Художники из Гянджи представили свои картины в виртуальном пространстве (ФОТО/ВИДЕО) Культура 21:02
В США остаются невостребованными сотни тысяч доз вакцины от коронавируса США 20:43
Похороны принца Филипа пройдут 17 апреля Европа 20:27
Количество загрузок мобильного приложения Azercell «Kabinetim» превысило 1 миллион Общество 20:10
Энергосектор Туркменистана интересен для Канады с учетом потенциала месторождения «Достлуг» - МИД Энергетика 19:54
Обзор главных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 19:49
Индия и КНР договорились в краткие сроки урегулировать пограничные вопросы Другие страны 19:41
В Румынии число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило 1 млн Европа 19:16
День братьев и сестёр по-азербайджански: звезды, связанные родственными узами (ФОТО) Интересное 19:09
Georgian Airways Cargo приступает к перевозкам грузов Транспорт 18:48
Отказ Армении передать карту минных полей является очередным нарушением международного права - посол Политика 18:46
Иран представил свой первый отечественный вагон метро Транспорт 18:38
В Туркменистане назван объем площади под производство риса в 2021 г. Бизнес 18:35
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 18:27
В Баку продезинфицировали 550 улиц Общество 18:04
Недельный обзор нефтегазового сектора Азербайджана Энергетика 17:45
Ответственные по медиа представители Тюркского совета посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО) Политика 17:30
Отмечается 29-я годовщина образования военной полиции минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 17:10
Азербайджан поддерживает дальнейшую систематизацию сотрудничества в сфере медиа в рамках Тюркского совета – Хикмет Гаджиев Политика 17:05
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:50
В Азербайджане выявлены еще 2192 случая заражения коронавирусом, 1554 человек вылечились Общество 16:41
Нефтегазовая компания Казахстана закупит аккумуляторы Тендеры 16:31
В рамках Тюркского совета должен быть создан Комитет по координации медиа – помощник Президента Азербайджана (ВИДЕО) Политика 16:15
Не гони коня среди тумана… Ярослав Трифонов представил проект в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16:14
Венгрия считает страны Тюркского совета важными партнерами Политика 16:01
Из Азербайджана в Швецию - умиротворенная музыка с шокирующе брутальными индустриальными шумами Культура 15:51
АО «Вагонсервис» Казахстана закупит фильтры ИКТ 15:48
Названы данные по товарообороту в Туркменистане за I квартал 2021 г. Бизнес 15:44
«Железные дороги Туркменистана» объявили тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 15:32
Новый законопроект о медиа поспособствует развитию этой сферы - Хикмет Гаджиев Политика 15:30
Казахстан успешно сотрудничает со странами Тюркского совета в сфере медиа и информации Казахстан 15:29
«Роль женщин в ИКТ-сфере» ИКТ 15:29
Помощник Президента Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета Политика 15:22
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) Культура 15:22
Узбекистан готов активно участвовать в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана Политика 15:10
В Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа – Фахреттин Алтун Политика 15:08
Консорциум «Хазар» объявил тендер на приобретение cантехнических материалов Тендеры 15:04
Это победа не только Азербайджана, но и всего тюркского мира – Хикмет Гаджиев Политика 14:55
Против тюркских стран проводятся кампании по дезинформации - помощник Президента Азербайджана Политика 14:54
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы Тендеры 14:47
В Иране за сутки от коронавируса скончались 193 человека Общество 14:44
Азербайджан ведет работу по развитию связей между тюркоязычными странами - Хикмет Гаджиев Политика 14:42
Тюркский совет разрабатывает дорожную карту для развития сотрудничества с тюркоязычными странами Политика 14:37
Тюркские страны будут и впредь поддерживать Азербайджан - Багдад Амреев Политика 14:32
В Баку создан еще один Центр транспортного обмена (ФОТО) Экономика 14:29
В Баку прошло третье заседание ответственных лиц по информации и медиа Тюркского совета – (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:18
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту транспортных средств Тендеры 14:13
Минфин Азербайджана выставит на торги среднесрочные гособлигации Финансы 14:11
В ряде кафе и ресторанов Баку выявлены нарушения законодательства Экономика 14:07
Buta Airways начнет выполнять рейсы в российский аэропорт «Жуковский» Транспорт 13:54
Доходная часть госбюджета Туркменистана перевыполнена по итогам I квартала Финансы 13:53
Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по освидетельствованию механизмов Тендеры 13:44
Дочерняя компания казахстанского АО закупит цемент Тендеры 13:44
Я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина - Эркан Озорал Политика 13:39
Турция увеличила экспорт готовой одежды в США более чем на треть Турция 13:37
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти Политика 13:34
Перевалка портами Турции грузов из Украины превысила 2 млн тонн Турция 13:32
Увеличить производство нефтегазохимической продукции намерены в Казахстане Энергетика 13:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине Политика 13:31
Премьер-Министры Казахстана, Узбекистана дали старт строительству МЦТЭС «Центральная Азия» Центральная Азия 13:24
Капзатраты SOCAR будут умеренными в связи с вводом в эксплуатацию «Южного газового коридора» Энергетика 13:15
МЧС Азербайджана провело учения в аэропорту Забрата (ФОТО) Общество 13:10
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю 5-11 апреля Транспорт 13:06
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла Общество 12:40
Турция увеличила экспорт электротоваров в Узбекистан почти вдвое Турция 12:26
В Финляндии к концу года могут создать новую вакцину от коронавируса в виде спрея для носа Европа 12:22
Военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть ВВС Азербайджана Политика 12:21
Иран сообщил о возвращении на родину семи моряков, спасенных во время шторма на Коморах Общество 12:19
В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:19
Правительство Грузии упростило выкуп арендованных земель Грузия 12:12
Фонд YAŞAT направил на поддержку раненых в Отечественной войне и членов семей шехидов до 18 млн манатов Общество 12:03
Необходимо сформировать соответствующие комиссии и потребовать у Армении карты минных полей - российский политолог Политика 11:56
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг SOCAR на уровне «BB +» Энергетика 11:50
В Азербайджане на неделе 5-11 апреля подорожало золото (ОБЗОР) Финансы 11:46
Объем грузоперевозок через аэропорт Эсенбога Анкары сократился почти наполовину Турция 11:41
ВВП Туркменистана вырос в I квартале 2021 г. Финансы 11:34
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $63 за баррель Финансы 11:29
В Баку организованы масштабная дезинфекция и работы по благоустройству (ФОТО) Общество 11:28
Эркан Озорал награжден орденом "Достлуг" Политика 10:55
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:54
Важность TAP для Юго-Восточной Европы возрастет с запуском IGB – Еврокомиссия Энергетика 10:33
AZAL объявляет тендер для закупки работ по ежедневной и периодической уборке аэровокзальных комплексов Тендеры 10:02
Манат за неделю 5-11 апреля укрепился к рублю (ОБЗОР) Финансы 10:02
В мире актуализируется вопрос внедрения паспортов вакцинации Общество 09:57
Китай одобрил третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm для клинических испытаний Другие страны 09:40
Освобожденные от оккупации Губадлы, Зангилан и Джебраил очищаются от мин - Агентство Общество 09:12
На газовом объекте в Афганистане произошли взрывы - СМИ Другие страны 08:59
Процедура eTIR будет применяться на всех маршрутах, проходящих через территорию Азербайджана Бизнес 08:49
Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 5 миллионов Европа 08:46
Работодателям в Грузии рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы Грузия 08:10
В Кыргызстане настал «день тишины» перед выборами и референдумом Кыргызстан 07:44
США отказались снять с Ирана все санкции, введенные с 2017 года США 07:38
Регулятор США не нашел связи между вакциной Johnson & Johnson и тромбами США 07:11
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,26 млн человек Турция 06:46
Регулятор Китая оштрафовал Alibaba на $2,78 млрд Другие страны 05:52
Все новости