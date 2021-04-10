Морозы уничтожили значительную часть урожая виноделов Франции

Французские фермеры подсчитывают ущерб от небывалых морозов, которые уничтожили значительную часть урожая. Власти обещают фермерам финансовую помощь, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Фермеры опасаются, что небывалые холода, которые пришли в их сады на этой неделе, уничтожили значительную часть урожая фруктов и винограда: некоторые виноделы потеряли до 90% будущего урожая. Он может стать наименьшим за последние 40 лет.

По ночам температура воздуха опускалась до -8 градусов, похолодание стало особенно губительным, потому что пришло сразу после резкой оттепели. Виноградари пытались сохранить растения, зажигая свечи в виноградниках. Из-за этого в некоторых районах Франции наблюдался смог.

Неурожая ждут не только виноделы, но и фермеры, выращивающие яблоки, абрикосы, корнеплоды и некоторые зерновые.