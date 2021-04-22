Джонсон считает, что мировые лидеры должны согласовать амбициозные цели по защите климата

Европа 22 апреля 2021 02:04 (UTC+04:00)
Джонсон считает, что мировые лидеры должны согласовать амбициозные цели по защите климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет мировых лидеров взять на себя амбициозные обязательства в области сохранения климата, причем сделать это уже в этом поворотном году. Об этом говорится в речи, с которой глава британского правительства выступит в четверг на организованном Соединенными Штатами виртуальном климатическом саммите. Выдержки выступления Джонсона распространила его канцелярия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Великобритания показала, что возможно резко сократить выбросы в то время, как экономика растет, и это делает вопрос достижения нулевых выборов не столько техническим, сколько политическим", - полагает премьер Соединенного Королевства. "Если мы на самом деле хотим остановить изменение климата, то именно в этом году мы должны проявить серьезность, чтобы добиться этого. Потому что 2020-е годы запомнятся или как десятилетие, в котором мировые лидеры объединились, чтобы в корне изменить ситуацию, или как провал", - говорится в речи Джонсона.

Определиться к осени

В этой связи британский премьер считает, что его международным партнерам нужно определиться со своей позицией к осени этого года. В октябре в Куньмине в КНР запланировано проведение конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, а в ноябре в Глазго - 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). "Так что давайте приедем в Куньмин в октябре и в Глазго в ноябре, вооруженные амбициозными целями и планами, которые необходимы, чтобы достичь их. И давайте сделаем так, чтобы книги по истории рассказали, что нынешнее поколение лидеров обладало волей, чтобы защитить нашу планету для будущих поколений", - заявит Джонсон.

Джонсон выступит на саммите спустя два дня после того, как Великобритания взяла на себя обязательство к 2035 году сократить объемы выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов на 78% по сравнению с уровнем 1990 года. В так называемый углеродный бюджет Великобритании (допустимый для страны объем выбросов двуокиси углерода) на период с 2033 по 2037 год будут впервые включены выбросы, которые генерируют авиационная отрасль и отрасль морских грузоперевозок. Это решение Лондона британский премьер поднимет на саммите, призвав другие страны присоединиться к Соединенному Королевству и взять на себя дополнительные обязательства по выбросам на период до 2030 года, чтобы добиться нулевого показателя к 2050 году.

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