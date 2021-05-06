В ЕС заявили, что распределили по странам-членам 200 млн доз вакцин
Евросоюз распределил по входящим в его состав странам около 200 млн доз вакцин от коронавируса, в то время как Россия и Китай далеки от этого результата. С таким утверждением выступила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На сегодняшний день около 200 млн доз распределены на территории Евросоюза. Этого достаточно для того, чтобы половина взрослого населения получила одну дозу вакцины. Ни Россия, ни Китай даже близко не подошли к такому результату", - сказала она.
Кроме того, глава ЕК отметила, что ЕС является главным экспортером препаратов от коронавируса в мире. Она призвала остальные государства, производящие вакцины, экспортировать их в нуждающиеся страны.
Лента новостей
Реваншистские заявления политических кругов проигравшей Армении не стоит воспринимать всерьез - Совбез Азербайджана
В Гадруте после окончания войны все осталось нетронутым, в том числе и армянская церковь – российское издание
МГ ОБСЕ должна сосредоточиться на реализации положений договоренности от 10 ноября 2020 года – эксперт
Омбудсмен подготовил отчет о преступлениях на почве ненависти и враждебных высказываниях в отношении азербайджанцев
Народы Азербайджана и Грузии на протяжении всей истории жили в условиях дружбы и мира – премьер-министр Азербайджана
В Азербайджан возвращен уникальный карабахский ковер XVIII века – презентация мирового шедевра (ФОТО)