В Австрии паспорт вакцинации с 19 мая будет действовать только для одобренных в ЕС вакцин

Австрийский "зеленый паспорт" для доступа в рестораны и театры людей, привитых от коронавируса, будет распространяться с 19 мая только на зарегистрированные в Евросоюзе (ЕС) препараты. Людям, привитым российской вакциной "Спутник V" или китайским препаратом компании Sinopharm, необходимо будет сдавать тесты на коронавирус, пока вакцины не допущены в ЕС, сообщил в пятницу Минздрав Австрии. Его заявление распространило Австрийское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Австрии с 19 мая после действовавших с ноября 2020 года карантинных ограничений откроют гостиницы, рестораны, театры, спортивные площадки и фитнес-центры. Посещать открывшиеся объекты в сфере гастрономии, туризма, культуры и спорта можно будет только при наличии сертификата, удостоверяющего наличие прививки от коронавируса, антител после перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного результата теста на коронавирус. С 19 мая на начальном этапе для доступа нужно будет предъявлять соответствующую справку в бумажной форме. Полноценно цифровой документ под названием "зеленый паспорт" должен заработать в форме мобильного приложения с июня.

Как сообщили в Минздраве, для категории лиц, привитых от коронавируса, будут учитывать исключительно вакцины, зарегистрированные Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Те, кто за границей привился "Спутником V" или препаратом от Sinopharm, должны будут для доступа к открывшимся объектам предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. "Доказательством вакцинации считаются все вакцины, которые были зарегистрированы EMA", - отметили в министерстве.

"Широкое предложение по тестированию, разумеется, доступно также для людей, которые добровольно были привиты вакциной, не одобренной в ЕС, - пояснил глава Минздрава Вольфганг Мюкштайн. - В настоящее время мы не можем рекомендовать повторную вакцинацию для этих людей каким-либо одобренным EMA препаратом. Сейчас для этого недостаточно научных данных".