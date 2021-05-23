В Чехии рестораны и кафе полностью возобновят работу 14 июня

Правительство Чехии рассматривает возможность разрешить с 14 июня ресторанам, кафе, барам и другим учреждениям общественного питания обслуживание посетителей в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье в Twitter премьер-министр республики Андрей Бабиш.

В Чехии с 14 июня, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, планируется разрешить проведение представлений в театрально-концертных залах для 1 000 зрителей. Под открытым небом они смогут устраиваться для 2 000 человек.

С 17 мая в республике после почти полугодового перерыва рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита возобновили обслуживание гостей на своих террасах. Условием для их посещения является наличие справки о негативном результате теста на коронавирус. Это не касается граждан, прошедших полный цикл вакцинации. Им достаточно предъявить обсуживающему персоналу, если потребуется, документ о получении прививки.

В Чехии, население которой составляют 10,702 млн жителей, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 657 893, из них вылечились 1 607 706, умерли 30 020 человек.