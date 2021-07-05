Эстония может закрыть границу с Россией из-за ситуации с коронавирусом

Правила пересечения границы Эстонии и РФ будут ужесточены из-за распространения коронавируса в России. Об этом сообщила в понедельник газета Postimees, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее информации, по предложению министра юстиции Мариса Лаури к 8 июля возглавляемое им ведомство разработает законопроект, который, в частности, предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ.