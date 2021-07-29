Афины предложили Анкаре помощь в тушении лесных пожаров
Глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил в четверг, что в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в четверг предложил помощь Турции в тушении пожаров, если она о ней попросит.
Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам Дендиаса, в ходе беседы с Чавушоглу он выразил свои искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Турции - в родном регионе министра иностранных дел Турции. "Я также выразил готовность Греции предоставить помощь, если о ней попросят", - написал греческий министр.
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