Полиция Берлина провела 500 задержаний на несанкционированных акциях ковид-диссидентов

Около 5 тыс. противников карантинных ограничений вышли 1 августа на улицы Берлина в разных районах города, несмотря на то что ранее власти запретили проведение порядка 13 демонстраций ковид-диссидентов. Как сообщила вечером журналистам полиция столицы ФРГ, стражи порядка провели "около 500 задержаний и временных задержаний", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полицейские старались не допустить крупных собраний ковид-диссидентов, прежде всего наплыва людей на улицу 17 июня, примыкающую к Бранденбургским воротам. Там была заявлена также запрещенная властями Берлина демонстрация с запланированным числом участников свыше 22 тыс. человек.

В некоторых районах, в первую очередь на западе города, группы протестующих провоцировали стычки с полицией, пытаясь прорвать оцепление. В целом полиции удалось держать ситуацию под контролем, наготове стояли водометы, которые в итоге задействовать не пришлось. Однако в ряде случаев стражи порядка применили перцовый газ.

В настоящее время одна из групп ковид-диссидентов численностью около 200 человек проводит акцию на площади Александерплац.

Правопорядок в городе в воскресенье обеспечивают около 2 250 полицейских.