Цена газа в Европе почти достигла $730 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов 13 сентября вплотную приблизилась к $730 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла $727 за 1 тыс. куб. м, или €59,585 за МВт.ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт.ч).

В ходе торгов в конце прошлой недели цена газа в Европе превысила $700, а затем и $710 за 1 тыс. куб. м.