ЕС передаст третьим странам 200 млн доз вакцины от COVID-19 до середины 2022 года

Европа 17 сентября 2021 11:40 (UTC+04:00)
ЕС передаст третьим странам 200 млн доз вакцины от COVID-19 до середины 2022 года

ЕС безвозмездно передаст 200 млн доз вакцины от COVID-19 не входящим в сообщество бедным странам до середины 2022 года. Об этом написала в пятницу в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша кампания вакцинации успешна, но борьба с пандемией не закончена. Поэтому мы предоставим бесплатно 200 млн доз вакцины до середины 2022 года, продолжая вакцинацию внутри сообщества", - заявила она.

В начале сентября Еврокомиссия объявила о полной вакцинации 70% взрослых граждан в ЕС. На этом фоне ряд ведущих стран Евросоюза, в частности Франция, объявила о начале использования ковид-паспортов для ограничения доступа в кафе и рестораны, торговые центры, а также в медицинские учреждения. В Бельгии аналогичная система вступит в силу с начала октября.

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