Финляндия намерена активизировать торговые отношения с Кыргызстаном

В городе Нью-Йорк 23 сентября на полях 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел Финляндской Республики Пекка Олави Хаависто, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообищили в МИД КР, Казакбаев передал благодарственное послание от имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова в адрес президента Финляндии Саули Ниинистё по случаю 30-летия Независимости КР.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

В частности, Хаависто отметил целесообразность активизации торговых отношений между странами. В этом контексте Казакбаев пригласил делегацию высокого уровня Финляндии принять участие в работе Первого экономического форума ЕС-ЦА, запланированного на

5 ноября 2021 года.

Глава МИД КР, отмечая важность расширения договорно-правовой базы между странами, передал на рассмотрение финской стороны проекты ряда соглашений.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних площадках, поддержки кандидатур обеих стран в выборные организации.

Достигнута договоренность поддерживать постоянный контакт для обмена мнениями по ситуации в Афганистане. В этом контексте финнской стороне на рассмотрение передан проект по приему афганских студентов на базе Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Стороны также обменялись приглашениями совершить официальные визиты.