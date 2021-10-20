Цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м
Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду поднялась выше $1150 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту выросла до $1155,4 за тыс. куб. м, или €96 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
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