Цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в среду поднялась выше $1150 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту выросла до $1155,4 за тыс. куб. м, или €96 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).