Франция призвала НАТО смириться с перспективой общеевропейской армии

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала партнеров по НАТО смириться с перспективой создания общеевропейской армии. Об этом пишет The Daily Telegraph, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По ее словам, альянсу не нужно бояться боевых подразделений Евросоюза, поскольку европейская оборона строится «не в противовес НАТО, а наоборот, для укрепления и повышения жизнеспособности альянса». В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин также положительно оценил перспективу создания дополняющей НАТО единой армии ЕС.

Издание обратило внимание, что высказывание Парли прозвучало после того, как Австралия, Великобритания и США заключили новый военный альянс AUKUS. Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Из-за этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group на 12 подлодок стоимостью 66 миллиардов долларов.

Это действие спровоцировало международный скандал — во Франции жест назвали ударом в спину и впервые в истории отозвали своего посла из страны. На фоне вспыхнувшего конфликта Европейский союз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией.