В Великобритании сократили до нуля число стран в красном списке по коронавирусу

Европа 29 октября 2021 01:45 (UTC+04:00)
В Великобритании сократили до нуля число стран в красном списке по коронавирусу

Министерство транспорта Великобритании сократило до нуля число стран в красном списке по коронавирусу, по приезде из которых необходимо соблюдать обязательный десятидневный карантин в гостиницах за свой счет. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Грант Шэппс в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все семь стран, которые еще оставались в красном списке, будут исключены из него 1 ноября с 04:00 (02:00 GMT+4)", - указал он, подразумевая Венесуэлу, Гаити, Доминиканскую Республику, Колумбию, Панаму, Перу и Эквадор. В то же время британский Минтранс уточнил, что красный список, который обновляется каждые три недели, в будущем могут снова пополнить государства, где будет отмечаться особо широкое распространение коронавируса. Стоимость десятидневного проживания в специальных гостиницах по прибытии из стран из красного списка составляет примерно £2 285.

Британское правительство также увеличило число государств, сертификаты о вакцинации которых оно признает, что избавляет от необходимости уходить на самоизоляцию по приезде. К этому списку добавились, в частности, Перу и Уганда, а всего в нем находятся более 135 стран. Список вакцин, признаваемых Лондоном, не изменился. Это все те же четыре препарата, которые одобрены в Великобритании. Речь идет о вакцинах компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna и однокомпонентном препарате компании Janssen, которая является подразделением фирмы Johnson & Johnson.

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