В Швеции заявили, что не планируют вступать в НАТО

Швеция не будет вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию. Но страна сохраняет партнерство с альянсом, сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО... Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", – заявила Андерссон на пресс-конференции.

По ее мнению, Швеция проводит собственную политику безопасности страны. Так, кроме сотрудничества с НАТО, шведская сторона сохраняет особые отношения с Финляндией. Андерссон добавила, что на текущий момент для Швеции рискованно менять внешнеполитическую позицию.

Несмотря на это, шведский премьер отметила, что в парламенте Швеции существует большинство, выступающее за расширение сотрудничества с НАТО.

"И это хорошо, когда у нас есть столь широкое единство взглядов на шведскую политику в области безопасности. Все согласны насчет углубления такого сотрудничества, как проведение совместных учений, обмен информацией, например", – сказала политик.

Швеция сотрудничает с НАТО с 1994 года по программе "Партнерство ради мира". Шведский парламент одобрил в 2016 году договор, дающий право альянсу перебрасывать военные Сил быстрого реагирования (NRF) НАТО на территорию страны. Соглашение подразумевает обеспечение Швецией безопасности Сил быстрого реагирования на суше, в море или воздухе во время их переброски к месту развертывания. Предполагается, что Швеция создаст необходимые условия для служб обеспечения и логистики, например, поставки продовольствия или боеприпасов.