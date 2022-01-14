В Институте Коха сообщили, что штамм "омикрон" стал доминирующим в Германии

Штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в Германии - на него приходится 73% всех выявляемых случаев по сравнению с 44% неделей ранее. Об этом сообщил в четверг Институт Роберта Коха в еженедельной сводке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За последние сутки в ФРГ выявлено 81 тыс. случаев коронавируса.

В ФРГ две дозы вакцины получили 60,1 млн человек (72%). Бустерную прививку сделали 37 млн (45%).

В настоящее время в Германии введены ограничения, но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.

Тем, кто привит дважды, для доступа в общественные места нужно делать тест. Исключения делаются лишь для тех, кто ревакцинировался.