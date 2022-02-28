Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 35%
Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник растет более чем на 35% и превышает $1 450 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 454 за 1 тыс. куб. м, или €126 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
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