В Венгрии отменяется ношение масок

Власти Венгрии с понедельника отменяют обязательное ношение защитных масок в общественных местах, а также ряд других ограничений, установленных в связи с пандемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, венгерское правительство приняло такое решение, поскольку "благодаря успешному контролю и вакцинации населения пятая волна эпидемии отступает".

"Обязанность носить маску с понедельника отменяется в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, на почте, в театрах, кинотеатрах, музеях, а также на спортивных соревнованиях, - уточняется на правительственном сайте. - Работники предприятий общественного питания также не будут обязаны носить маску".

Кроме того, снимаются ограничения на количество участников мероприятий на открытом воздухе. "Отменяется правило, согласно которому работодатели могут требовать от своих сотрудников пройти обязательную вакцинацию", - добавил Гуйяш, имеющий ранг министра в правительстве Венгрии.