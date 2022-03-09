ФИФА присудила победу Польши над Россией в стыках за путевку на ЧМ
Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила автоматическую победу сборной Польши над Россией в полуфинальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2022. Об этом сообщается на сайте ФИФА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"ФИФА приняла решение о том, что Польша получит досрочное освобождение от участия в финале. 29 марта 2022 года Польша встретится с победителями матча между Швецией и Чехией", - говорится в сообщении.
Команды должны были сыграть 24 марта в Москве. Однако из-за ситуации в Украине ФИФА сначала перенесла игру на нейтральное поле, а затем совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вовсе отстранила российские сборные и клубы от международных соревнований.
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