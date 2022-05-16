Минфин Франции опубликует список компаний, владеющих замороженной недвижимостью

Министерство экономики, финансов и восстановления Франции подготовило список из 40 юридических лиц, которым принадлежит замороженная в рамках антироссийских санкций недвижимость, и намерено в ближайшее время опубликовать его. Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, 31 компании принадлежат объекты непосредственно на территории Франции, еще четырем - в Люксембурге, трем - в Швейцарии и двум - в Монако. Газета приводит несколько названий, среди которых Balzac Investments, а также Snowy Day и Sunny Day. Последние две, как утверждает издание, в соответствии с названием связаны с недвижимостью в горах или у моря и впервые фигурируют в официальных санкционных списках.

Утверждается, что данный список не был опубликован одновременно со списком замороженного имущества и активов почти на €24 млрд, поскольку власти ждали одобрения Национальной комиссии по информации и гражданским свободам (Cnil). Теперь же, после получения соответствующего одобрения, министерство рассчитывает опубликовать список в течение дня.

В марте министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция заморозила средства ЦБ РФ на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран. Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.