ЕС представит план по отказу от энергоносителей из России к 2027 году

Европейская комиссия (ЕК) в среду представит план на €210 млрд по отказу от энергоносителей из России к 2027 году. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на проекты документов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Указанный план будет состоять их трех этапов, указывает агентство. В рамках проекта Брюссель намерен начать импорт газа из других стран, ускорить переход на возобновляемые источники энергии, а также прилагать больше усилий для экономии энергии.

По данным агентства, в части плана о наращивании импорта газа из других стран подчеркивается возможность увеличения поставок сжиженного природного газа из таких стран, как Египет, Израиль и Нигерия.

Что касается перехода на возобновляемые источники энергии, то ожидается, что ЕК в плане изложит цель по производству 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году и по ввозу еще 10 млн тонн такого водорода, который можно использовать для замены газа в промышленности, отмечает Reuters.