В Нидерландах у нескольких человек заподозрили заражение оспой обезьян

У нескольких человек в Нидерландах подозревают заражение оспой обезьян, сообщает NL Times, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Людей, у которых подозревают заражение, проверяют медики.

На этой неделе в Европе выявили более 100 случаев заболевания оспой обезьян. В ФРГ власти заявили, что нынешняя вспышка уже может считаться крупнейшей происходившей когда-либо в европейском регионе.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.