Испания смягчила правила въезда для туристов из стран вне ЕС

Правительство Испании смягчило правила въезда в королевство для прибывающих из государств, которые не входят в состав Евросоюза. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу в официальном правительственном вестнике страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, для того, чтобы въехать в Испанию, теперь достаточно предъявить отрицательный тест на коронавирус. Как уточняется в декрете, путешественники, прибывающие в королевство морским или воздушным путем, должны иметь при себе один из трех документов: "сертификат о вакцинации против COVID-19, сертификат о выздоровлении [после ковида] или сертификат об отрицательном диагностировании указанного заболевания". Несовершеннолетние в возрасте до 12 лет освобождены от предоставления каких-либо документов, связанных с ковидом.

Ранее министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото заявляла, что данное решение властей является хорошей новостью, которой ожидал туристический сектор.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в королевстве побывали около 19 млн иностранцев, что на 77,3% ниже показателя, зафиксированного годом ранее. В прошлом году эта цифра превысила 31 млн.