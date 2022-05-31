ЕК изучит возможности введения потолка цен на энергоносители - премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) изучит возможности введения потолка цен на энергоносители. Он заверил во вторник после завершения саммита ЕС, что действия сообщества по обеспечению энергической безопасности идут "по разным направлениям", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В вопросе организации энергетического рынка и потолка цен мы полностью удовлетворены. Еврокомиссия получила официально мандат по изучению гибкости цен и установления их потолка", - сообщил Драги.

Италия - одна из стран, которая настаивает на фиксировании максимально возможных цен на энергоносители в условиях их заметного роста, что негативно сказывается на экономике и благополучии населения.