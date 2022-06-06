Дубль Роналду помог сборной Португалии победить швейцарцев в матче Лиги наций по футболу

Сборная Португалии со счетом 4:0 победила команду Швейцарии в матче второго тура группы 2 дивизиона А футбольной Лиги наций. Встреча прошла в воскресенье в Лиссабоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе португальцев отметились Вильям Карвалью (15-я минута), Криштиану Роналду (35, 40) и Жоау Канселу (68). Роналду забил 117 голов в составе национальной команды. Португальский форвард является лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

Португальцы и швейцарцы выступают в группе вместе с командами Испании и Чехии, их встреча завершилась вничью со счетом 2:2. После двух туров португальцы возглавляют группу с четырьмя очками, следом идут чехи (4 очка), испанцы (2) и швейцарцы (0).

Сборная России должна была выступить в группе 2 дивизиона B вместе с командами Исландии, Израиля и Албании. 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. 2 мая УЕФА отстранил российскую сборную от участия в Лиге наций сезона-2022/23.