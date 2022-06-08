Продажи Inditex значительно выросли

Продажи испанской сети магазинов одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, выросли в первом квартале текущего финансового года на 36%, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте текстильной группы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, "продажи Inditex Group в первом квартале 2022 года - с 1 февраля по 30 апреля - выросли на 36%, до €6,742 млрд". "Рост был сильным во всех географических регионах, за исключением таких рынков, как Украина и Россия, где магазины и онлайн-платформа группы временно закрыты с 24 февраля и с 5 марта соответственно, или как Китай, где 67 магазинов подлежали закрытию из-за COVID-19", - пояснили в компании.

"Чистая прибыль за первый квартал достигла €760 млн, что на 80% больше, чем в первом квартале 2021 года", - пояснили в Inditex. Как добавили в группе, "результаты за квартал включают резервы в размере €216 млн на предполагаемые расходы на Украине и в России в течение всего 2022 года".

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции на Украине. Ранее в компании заявляли, что рассчитывают возобновить деятельность в РФ, когда это будет возможно.

Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Среди наиболее известных брендов Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.