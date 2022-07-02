В Швеции заложили подводную лодку класса Blekinge

На верфи Saab в Карлскруне состоялась церемония закладки киля подводной лодки HSwMS Blekinge проекта A26 Blekinge Королевского флота Швеции. Об этом сообщает издание "1945", передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным издания, всего у шведского флота будет две таких лодки, одна из них войдет в его состав в 2027-м году, а другая - в 2028-м. Лодки будут обладать водоизмещением 1900 тонн, иметь экипаж от 17 до 31 человека и использовать воздушно-независимую силовую установку, которая сделает передвижение лодки практически бесшумной.

Лодки будут вооружены 533-мм и 400-мм торпедами и минами, а также орудиями калибра 53-мм.