В Британии спрогнозировали коллапс предприятий

Многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ру", пишет Financial Times (FT).

Источники издания указали на то, что крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс. Они боятся, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива. Кроме того, бизнесмены опасаются, что ситуация осложнится чрезвычайными мерами властей по ограничению использования топлива.

Специалисты напомнили, что для многих энергоемких процессов необходима непрерывная подача горючего. К примеру, это имеет решающее значение в производстве стекла и керамики. Обозреватели указали на то, что Лондон ранее значительно преуменьшал проблему поставок энергоносителей в Великобританию. Прогнозы были основаны на «крайне маловероятном» сценарии, при котором Россия перестанет снабжать топливом Европу.