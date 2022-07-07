Великобритания рискует столкнуться с рецессией из-за высоких цен на нефть и газ

Великобритания может столкнуться с рецессией в 2023 году из-за высоких и волатильных цен на углеводороды. Об этом говорится в распространенном в четверг отчете Управления по бюджетной ответственности (OBR), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведомство рассматривает два сценария изменений цен на нефть и газ на следующие пять лет. Первый - это короткий резкий шок с последующим восстановлением цен. При таком раскладе цены на газ более чем удваиваются до почти $3 000 за 1 тыс. куб. м, на нефть - поднимаются до своего максимума XXI века - $147 за баррель. Затем их стоимость постепенно опускается до $1 260 за 1 тыс. куб. м и $100 за баррель соответственно.

"Возникающего в связи с этим сокращения реальных доходов и потребления достаточно, чтобы в следующем году экономика погрузилась в рецессию", - полагают в британском ведомстве. При этом долгосрочных последствий для экономической активности при первом сценарии не ожидается.

Второй сценарий - менее резкий, но более продолжительный шок: цена на газ и нефть остаются на протяжении пяти лет на уровне $1 260 за 1 тыс. куб. м и $147 за баррель.

"Продолжительно высокие цены на энергоносители бесповоротно повышают расходы в масштабах всей экономики, что снижает уровень ВВП примерно на 2% в среднесрочной перспективе", - комментируют эксперты второй сценарий.