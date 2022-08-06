УЕФА наказал соперника "Карабаха" за поведение фанатов в матчах Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал венгерский клуб «Ференцварош» за поведение болельщиков во встречах со «Слованом» в квалификации Лиги чемпионов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает пресс-служба УЕФА.

Венгерский клуб оштрафован на € 79 тыс за проявление расизма со стороны фанатов, а также за использование пиротехники и бросание посторонних предметов. Также УЕФА принял решение о запрете продавать билеты болельщикам «Ференцвароша» на следующем гостевом матче. Кроме того, «Ференцварош» наказан частичным закрытием трибун на один матч. На следующем домашнем матче венгерского клуба должен быть вывешен баннер «Нет расизму».