Шольц предложил отменить в ЕС право вето по некоторым направлениям

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в ЕС следует постепенно отменить право вето и перейти к системе принятия решений простым большинством голосов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Риск того, что отдельный член [ЕС] воспользуется правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, возрастает с каждым новым членом", - сказал он в понедельник, выступая в Карловом университете в Праге. Трансляция велась на сайте кабмина ФРГ.

Шольц полагает, что в вопросах внешней или налоговой политики ЕС нужно постепенно перейти к принятию решений на основе большинства голосов.