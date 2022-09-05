...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об отставке

Европа Материалы 5 сентября 2022 21:09 (UTC +04:00)
Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об отставке

Читайте Trend в

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила в понедельник о своей отставке в преддверии формирования нового правительства во главе с Лиз Трасс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем (на востоке Англии) в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД", - написала Пател в письме на имя уходящего премьер-министра Бориса Джонсона.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости