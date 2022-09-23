Польша в октябре получит первые приобретенные у Турции БЛА Bayraktar

Польша получит первые приобретенные у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar TB2 в октябре. Об этом заявил в пятницу в эфире радио VNeT заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже в октябре на вооружение польской армии поступят БЛА Bayraktar", - сказал он.

Кроме этого, по словам Скуркевича, "уже в четвертом квартале текущего года польская армия будет оснащена системами ПРО/ПВО Patriot, что также станет важным усилением противоракетной и противовоздушной обороны".

На вопрос о поставках танков, в том числе американских Abrams и южнокорейских K2 Black Panther, замглавы Минобороны напомнил, что согласно договоренностям между польской и корейской сторонами первые поставки должны начаться в конце 2022 года. "Так что в конце года, несомненно, эта корейская техника будет поставлена на вооружение польской армии", - отметил он.