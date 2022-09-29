Банк Англии купит государственные долгосрочные облигации на $70 млрд

Банк Англии начал скупать долгосрочные государственные облигации на сумму в £65 млрд ($70 млрд) для стабилизации рынка. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times (FT), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду финансовое учреждение приостановило продажу облигаций. Вместо этого оно будет скупать государственные долговые обязательства на сумму £5 млрд ($5,4 млрд) в сутки в течение следующих 13 рабочих дней.

Банк Англии стремится поддержать пенсионные фонды, столкнувшиеся с угрозой масштабной продажи своих активов по низким ценам на фоне падения стоимости облигаций.

23 сентября министр финансов Соединенного Королевства объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. Подобное решение привело к росту инфляции, которая сейчас находится на уровне 9,9%, максимальном значении за последние 40 лет. Тогда же курс фунта упал до исторического минимума ($1,0349), после чего британская валюта отыграла потерянные позиции.

Однако вливание в экономику миллиардов свеженапечатанных фунтов может ускорить и без того высокую инфляцию, считает экономист шведского банка Svenska Handelsbanken Дэниэл Махони.