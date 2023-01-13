ВВП Германии в 2022 году вырос на 1,9%

Внутренний валовый продукт (ВВП) Германии в 2022 году, несмотря на энергетический кризис, инфляцию, конфликт в Украине и другие трудности, вырос на 1,9% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщило в пятницу Федеральное статистическое ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В октябре федеральное правительство прогнозировало, что рост ВВП в 2022 году составит лишь 1,4%. В мае инфляция в стране достигла рекордных 7,9%, в третий раз подряд превысив максимальный показатель. В третьем квартале экономика Германии вопреки всем ожиданиям смогла восстановиться, хотя уже в четвертом квартале 2022 года наблюдалась стагнация - рост ВВП был равен нулю.

Как отметило статведомство, германское государство в прошлом году больше потратило денег, чем получило. Дефицит государственного бюджета в 2022 году составил 2,6% от ВВП. Как ранее сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на документ, подготовленный министерством финансов ФРГ, власти Германии ожидают в 2023 году дефицита госбюджета в 4,5% от ВВП. Причиной его роста эксперты называют, в частности, меры поддержки населения и экономики, принятые государством для сдерживания роста цен на газ и электроэнергию.