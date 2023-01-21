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В Париже на акцию молодежи против пенсионной реформы пришли около 12 тыс. человек

Европа Материалы 21 января 2023 23:56 (UTC +04:00)
В Париже на акцию молодежи против пенсионной реформы пришли около 12 тыс. человек

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Около 12 тыс. человек стали участниками прошедшей в Париже молодежной акции против пенсионной реформы. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем организаторы манифестации заявили, что на улицы французской столицы вышли около 150 тыс. человек. Независимый мониторинговый центр Occurrence оценил число собравшихся в 14 тыс.

Манифестация сопровождалась актами вандализма. Агрессивно настроенные участники разбили несколько витрин и банкоматов, а также подожгли мусорные баки. По данным BFM, полицейские задержали трех человек, у которых были изъяты запрещенные предметы.

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