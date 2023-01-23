ФРГ и Франция будут совместно патрулировать границу для борьбы с нелегальной миграцией

Германия и Франция договорились о совместном патрулировании германо-французской границы в целях борьбы с нелегальной миграцией. Соответствующее соглашение в воскресенье в Париже подписали глава МВД ФРГ Нэнси Фезер и ее французский коллега Жеральд Дарманен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Министерство внутренних дел ФРГ, было также согласовано, что германо-французская оперативная группа может быть использована для обеспечения безопасности крупных мероприятий на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, а также в совместных операциях по пограничному контролю.