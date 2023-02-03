В ЕС планируют ввести цифровые шенгенские визы для туристов

В Евросоюзе планируют упростить процесс оформления шенгенских виз. Для туристов к 2026 году планируют ввести цифровой формат подачи документов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет портал Schengen Visa Info.

Парламент Евросоюза 31 января одобрил предложение о модернизации процедуры подачи заявлений на шенген иностранными гражданами. Путешественники, отправляющиеся в ЕС, смогут подавать все документы на визу онлайн. Далее заявления будут обрабатываться на единой онлайн-платформе. При этом стикеры в загранпаспортах планируется заменить на цифровые сведения.

Европарламент считает, что цифровизация процедуры не только ускорит процесс и снизит усилия, необходимые для подачи заявления туристами, это также обеспечит единообразие практики по всему Евросоюзу.